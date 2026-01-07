Traffico Roma del 07-01-2026 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 7 gennaio 2026, a causa di maltempo e allagamenti, si registrano diversi disagi sulla rete stradale di Roma. Sono chiuse via Appia tra Ciampino e Frattocchie, via Salaria tra piazza di Priscilla e Ponte Salario, e via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico. Chiuse anche via del Corso per la disinstallazione delle luminarie natalizie, con eventuali ripetizioni in or

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità disagi per il maltempo per allagamenti è chiusa via Appia tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni per uno smottamento chiusa la via Salaria tra piazza di Priscilla e Ponte Salario verso la tangenziale est traffico deviato su via di Tor Fiorenza sempre per smottamento si transita senso unico alternato su via Trionfale all'altezza di via Pier Paolo Pasolini con inevitabili disagi traffico di zona resta chiusa via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domattina chiusa via del Corso per la disinstallazione delle luminarie natalizie la stessa chiusura si ripeterà anche domani sempre in orario notturno

