Traffico Roma del 07-01-2026 ore 14 | 30

Il servizio di infomobilità di Roma, curato da Luce Verde e Roma Mobilità, segnala un traffico intenso nel pomeriggio del 7 gennaio 2026 alle 14:30. Le principali vie interessate sono il viadotto, via della Magliana, via Oderisi da Gubbio, via di Bravetta, via Boccea, via della Pineta Sacchetti, via Torrevecchia, via Trionfale, viale Angelico, via del Foro Italico e via Regina Margherita. Alcuni tratti di

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte traffico lungo il viadotto e via della Magliana in via Oderisi da Gubbio in via di Bravetta in via Boccea in via della Pineta Sacchetti in via Torrevecchia in via Trionfale in viale Angelico in via del Foro Italico e via Regina Margherita traffico anche via dell'Acqua Bullicante su alcuni tratti di via Casilina in via Cilicia e su alcuni tratti di via Appia Nuova nulla da segnalare sul resto delle principali strade

