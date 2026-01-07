Attualmente a Roma si registrano congestioni in diverse zone, tra cui via della Casetta Mattei, via Cipro, via Gregorio VII, via della Pineta Sacchetti, via di Torrevecchia, via Trionfale, viale Regina Margherita, via Tiburtina e altre arterie principali. Sono presenti anche chiusure temporanee a causa delle recenti condizioni meteorologiche, in particolare su via Tiburtina all’altezza di Ponte Mammolo. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico che sta interessando via della Casetta Mattei viene al secondo e via Cipro via Gregorio VII via della Pineta Sacchetti via di Torrevecchia via Trionfale via Giovanni Conti viale Regina Margherita via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare porte traffico anche in viale Alessandrino su un tratto di via Tuscolana in zona Cinecittà in via Appia Nuova via Appia Pignatelli in via Laurentina sulla Colombo in zona Eur è sul Raccordo Anulare tra la via Laurentina allo svincolo per l'autostrada roma-fiumicino segnaliamo infine che restano attive le chiusure per il maltempo di ieri sul tratto di via Tiburtina altezza Ponte Mammolo in direzione esterna https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2026 ore 11:30

Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene; Previsioni traffico Capodanno 2026; Maltempo, allagamenti e traffico in tilt sulla via Ardeatina.

