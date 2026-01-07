Traffico Roma del 07-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle 08:30 del 07-01-2026 presenta diverse criticità. Sul Grande Raccordo Anulare e sulla tangenziale est si registrano code tra via Casilina e via Appia. Chiuse alcune strade come la Salaria e via de Mondo De Amicis per crolli e maltempo. Puntuali rallentamenti si riscontrano nelle zone di Casale di San Basilio, Tor Cervara e sulla rete delle principali consolari in entrata, a causa di allagamenti e alluvioni recenti.

Luceverde Roma sul grande raccordo anulare per traffico intenso tra la via Casilina è la via Appia altresì le sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo e indirizzo della tangenziale est sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico chiusa la via Salaria per il cedimento di un muro tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est il traffico viene deviato su via di Tor Fiorenza chiusa via de mondo De Amicis a scopo precauzionale in seguito al maltempo che ha reso la sede stradale scivoloso per l'esondazione del fiume Aniene diverse le strade chiuse in zona Casale di San Basilio a Tor Cervara è sempre a causa degli allagamenti provocati dalle piogge di queste ultime ore sono chiuse al traffico via di Trigoria la renna che rimane raggiungibile da via Mario Vinciguerra chiusa via Ardeatina via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta In alternativa è possibile percorrere via della Cecchignola è sempre per allagamento via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli ci spostiamo a Roma Nord chiusa per l'esondazione di un torrente via Lello maddaleno tra via di Settebagni e via di Monte casa rallentamenti e code sulle principali consolari in entrata nella capitale a causa del traffico intenso per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.

Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione - Aggiornamento del 07 Gennaio delle ore 06:02; Previsioni traffico Capodanno 2026.

