Traffico Lazio del 07-01-2026 ore 17 | 30

Luceverde Lazio trovati i possibili disagi alla circolazione per il maltempo che continuano a interessare parte del territorio allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori della Regione chiuso per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra Frattocchie e Ciampino nelle due direzioni Il traffico deviato sulle complanari inevitabili disagi al traffico è aperta al transito invece la via Cassia tra San Lorenzo Nuovo e Acquapendente verso Roma prima chiusa per incidente mentre in provincia di Frosinone per lavori fino al 12 gennaio sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

#SS7 #Appia sottopasso chiuso per allagamento altezza #AeroportoDiCiampino #Roma Traffico deviato sulla laterale Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

