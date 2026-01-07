Tradizione novità e qualche scintilla per l' inizio del Carnevale di Verona

Il Carnevale di Verona prende il via il 6 gennaio, rispettando una tradizione radicata nel tempo. Quest’anno, tuttavia, alcuni aspetti delle celebrazioni subiranno delle variazioni, introducendo novità nel consueto calendario. Un’occasione per vivere momenti di festa e rinnovata partecipazione, mantenendo vivo il legame con le radici storiche della città. Un periodo che unisce passato e presente, in un equilibrio tra tradizione e innovazione.

È iniziato ieri, 6 gennaio, come da tradizione, il periodo del carnevale di Verona. Un periodo che ha i suoi tempi e i suoi riti, che quest'anno saranno in parte stravolti. E questo ha generato tensioni nelle scorse settimane. Ma almeno l'incoronazione del Sire del Carnevale non sarà a porte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

