Tra riarmo e divari | il Sud dimenticato il convegno a Montoro

Mentre il mondo accelera la corsa alle armi, cosa resta delle promesse fatte al Sud?C’è un’Italia che corre e una che aspetta: il nostro Sud. Un territorio troppo spesso "dimenticato" dai grandi investimenti, dove le risorse che potrebbero servire per costruire ospedali, scuole e ferrovie vengono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Riarmo e divari: il Sud dimenticato”, a Montoro l’incontro pubblico del M5S; Come il debito sta moltiplicando i divari globali: «Perderemo una generazione».

riarmo divari sud dimenticato“Riarmo e divari: il Sud dimenticato”, a Montoro l’incontro pubblico del M5S - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 19:30, presso la Sala Convegni del Comune di Montoro (Piazza Michele Pironti 2), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Riarmo e divari: il Sud dimenticato”, promoss ... irpinianews.it

Lucano (Avs), 'Sud abbandonato per pagare il riarmo' - "Oggi, con il voto di revisione della politica di coesione, la maggioranza di Ursula von der Leyen ha affossato uno degli obiettivi della stessa Unione Europea: ridurre le disuguaglianze tra i ... ansa.it

