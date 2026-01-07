Tra presepe, alberi e festeggiamenti, il marketing continua a influenzare i nostri acquisti e le nostre scelte, anche fuori dai periodi tradizionali. Spesso, le strategie pubblicitarie anticipano le festività o le occasioni speciali, creando un flusso incessante di messaggi che ci accompagnano tutto l’anno. Questa costante presenza offre opportunità, ma richiede anche attenzione per mantenere un approccio consapevole e equilibrato.

Smonti il presepe e l’albero mentre già ti urlano addosso cuori rossi e coriandoli. Non perché sia arrivato San Valentino o Carnevale, ma perché il marketing non sa aspettare. Un tempo le feste avevano un inizio e una fine. C’era un prima e c’era un dopo. C’era soprattutto uno spazio in mezzo, un tempo lento in cui le cose potevano depositarsi. Si spegnevano le luci di Natale e restava una specie di silenzio buono, fatto di rientro, di abitudini che tornavano piano, di giorni normali che non avevano bisogno di essere riempiti. Da bambini quel tempo lo sentivamo tutto. Il Natale durava davvero fino all’Epifania e poi per un po’ pace. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tra presepe e coriandoli, il marketing non ci lascia tregua

Leggi anche: Ballando con le stelle: scontro di fuoco tra Lucarelli e d’Urso, Coriandoli e Convertini verso l’eliminazione

Leggi anche: Colleferro | Segni. È disputa tra i Sindaci Sanna e Moffa su “Sacriporto”. Tra “usurpazioni a scopo di marketing” e “deliri di onnipotenza”…

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un nuovo inizio, a piedi nudi tra coriandoli e sogni Ci rivediamo il 7Gennaio #arlati #goodvibes #afterparty #semprebello - facebook.com facebook