Toyota Gazoo Racing cambia nome e torna alle origini

Toyota Gazoo Racing torna al nome originario, riprendendo la denominazione utilizzata fino a circa dieci anni fa. Questa scelta riflette l’intenzione di consolidare l’identità sportiva del marchio e rafforzare il legame con le radici del passato. La modifica avviene in un momento di rinnovamento e strategia, puntando a valorizzare la tradizione e l’esperienza accumulata nel mondo delle competizioni.

Il reparto sportivo della casa giapponese si chiamerà semplicemente Gazoo Racing come avvenuto fino ad una decina di anni fa. L’idea è quella di ripercorrere lo spirito originario del progetto Toyota Gazoo Racing (TGR) ha annunciato una svolta importante per la stagione 2026: per rafforzare i suoi valori fondanti nel motorsport e rinnovare l’impegno nella . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Toyota Gazoo Racing sbarca in Formula 1 Leggi anche: CIAR – Toyota Gazoo Racing Italy verso l’ultima chiamata “tricolore” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TOYOTA GAZOO Racing Super Formula 2025 Round 11 Suzuka; Toyota Gazoo Racing W2RC, il team va alla conquista del Dakar Rally 2026; Toyota Gazoo Racing W2RC si prepara per la sfida della Dakar; WRC | Toyota cambia pelle per il 2026: dopo nero e grigio, ampio spazio al rosso. F1 | Haas e l’inizio di una nuova era al fianco di Toyota: dopo il nome arriva anche il nuovo logo del team - La Haas presenta il nuovo logo ufficiale della stagione 2026 di Formula 1 celebrano l'accordo con Toyota Gazoo Racing. f1ingenerale.com

Tempo di lettura: 2 minuti - Il team giapponese presenta una GR Yaris Rally1 cromaticamente ridisegnata per il 2026, con il rosso di nuovo protagonista dopo la parentesi scura del biennio 2 ... p300.it

Toyota Gazoo Racing W2RC, il team va alla conquista del Dakar Rally 2026 - Il team Toyota Gazoo Racing W2RC rinnova la sfida al Dakar Rally, in programma dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita, con l'obiettivo di vincere un'altra edizione della massacrante gara automobilistic ... ansa.it

NUOVA Toyota GR GT – Presentazione completa! Design di nuova generazione, potenza ibrida e presta...

Toyota Gazoo Racing svela la livrea della GR Yaris Rally1 2026! - facebook.com facebook

