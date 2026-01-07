Toth Juventus una rivale di Serie A insidia i bianconeri per arrivare al gioiellino La situazione attuale

Toth Juventus, una delle rivali di Serie A, si sta facendo avanti nella corsa al gioiellino che la Juventus desidera acquistare. La situazione attuale evidenzia una crescente competizione tra le due squadre, con Toth che tenta di inserirsi nella trattativa. La sfida per assicurarsi il talento rimane aperta, mentre le strategie delle società si intensificano per ottenere il giocatore desiderato.

Toth Juventus, una rivale di Serie A spinge e insidia la Juventus per arrivare al gioiellino. Ecco qual è la situazione attuale. La Juve vede complicarsi una pista seguita con interesse nelle scorse settimane a causa dell’aggressività delle rivali italiane sul mercato. La Lazio, protagonista assoluta di questa finestra invernale, sta operando una profonda ristrutturazione a centrocampo per risalire la china in Serie A. Dopo aver definito la ricca cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce per circa 29 milioni e aver chiuso l’arrivo di Kenneth Taylor, mediano dell’Ajax, per 15 milioni, i biancocelesti vogliono regalare a Maurizio Sarri un altro gioiello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Toth Juventus, una rivale di Serie A insidia i bianconeri per arrivare al gioiellino. La situazione attuale Leggi anche: Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A. La situazione attuale intorno all’attaccante ex Manchester City Leggi anche: Frattesi rimarrà ancora all’Inter? La situazione attuale intorno al centrocampista nerazzurro. La situazione attuale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dopo Taylor a centrocampo si lavora anche per Toth: chi è il nuovo obiettivo della Lazio cercato anche dalla Juventus - Dopo lo stop subito nella finestra estiva, i biancocelesti sono al lavoro per regalare a Sarri una squadra più competitiva in vista ... msn.com

Non solo Juventus sull'ungherese Toth: altri tre club italiani sul centrocampista - Alex Toth è uno dei migliori talenti del calcio ungherese e da tempo la Juventus lo sta seguendo con attenzione. tuttojuve.com

Juve, aumenta la concorrenza (interna) per Alex Toth | CM.IT - Da tempo la Juventus ha messo gli occhi su di lui, ma il club bianconero non è l’unico di Serie A ad aver manifestato interesse. calciomercato.it

(Gds) "Oltre a Rodriguez la Juventus valuta Toth, come esterno in pole Norton-Cuffy" ow.ly/6oLs50XSiSz x.com

Toth non esce dai radar della Juventus Ecco il piano per rinforzare il centrocampo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.