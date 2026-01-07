Toscana sotto zero l’agricoltura ringrazia | Neve e gelo sono una medicina per i campi

La Toscana, nota per la sua tradizione agricola, beneficia delle recenti condizioni di neve e gelo che, secondo molti esperti, rappresentano un recupero naturale per i terreni. Dopo un periodo di eventi climatici imprevedibili, queste condizioni favoriscono il ciclo biologico e la fertilità del suolo, contribuendo alla salute delle colture e al futuro della campagna toscana.

Il vecchio proverbio contadino non sbaglia mai: "Sotto la neve pane". Dopo anni di anomalie climatiche, la Toscana agricola tira un sospiro di sollievo. La nevicata dell'Epifania e il brusco calo termico non sono visti come una minaccia, ma come un toccasana per le coltivazioni. Secondo Coldiretti Toscana, il ritorno di un inverno rigido è la notizia che le campagne aspettavano. Niente più "false primavere" che ingannano le piante con fioriture anticipate a rischio gelata. La neve agisce come un cappotto termico naturale. Protegge viti, olivi, cereali e alberi da frutto nel momento delicato del riposo vegetativo.

