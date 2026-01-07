Toscana fase fredda in atto | temperature minime molto basse e criticità per ghiaccio

La Toscana si trova attualmente in una fase fredda, con temperature minime molto basse e condizioni di ghiaccio diffuse. Secondo gli ultimi aggiornamenti di MeteoPOP, questa ondata di freddo, tipica di un inverno intenso, interessa anche altre aree dell’Italia. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e protezione durante queste giornate caratterizzate da temperature critiche.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una fase fredda di stampo invernale sta interessando gran parte dell’Italia, con temperature minime eccezionalmente basse attese per giovedì 8 gennaio e condizioni di criticità associate a fenomeni più diffusi, in particolare sulla Regione Toscana. Temperature minime in forte calo sull’Italia. La massa d’aria fredda entrata sul Mediterraneo determinerà una notte tra mercoledì e giovedì molto rigida, con minime diffusamente sotto lo zero su gran parte del territorio. Sulle Alpi e nelle zone interne più esposte all’irraggiamento notturno si potranno osservare valori estremamente bassi, perfettamente coerenti con lo scenario meteorologico in atto: Alpi e vallate alpine: minime diffusamente prossime o inferiori a -10°C, con punte fino a -18-20°C a Livigno e valori di -12-13°C a Brunico. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Toscana, fase fredda in atto: temperature minime molto basse e criticità per ghiaccio Leggi anche: Allerta ghiaccio nell'Aretino: temperature minime fino a -4 gradi Leggi anche: Meteo Italia e Toscana: fase più fredda a inizio gennaio, ma neve con forti limitazioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo Italia e Toscana: fase più fredda a inizio gennaio, ma neve con forti limitazioni; Meteo Toscana: fase stabile, poi calo termico a fine mese senza gelo; Meteo Toscana, 6 gennaio 2026: freddo da nord-est, neve possibile sulle zone interne e appenniniche; Meteo Toscana: freddo, peggioramento di Capodanno e neve in montagna. Attenzione alle zone interne. Risveglio polare in Toscana, gelo dopo la neve: “Fino a -8 gradi, in arrivo la mattina più fredda” - Gozzini (Lamma): gelate diffuse giovedì 8 gennaio, poi pioggia e neve solo in alta quota all’Abetone. lanazione.it

