Torrino Nord sotto la lente d’ingrandimento | raffica di denunce e maxi-multe

Il quartiere Torrino Nord di Roma è stato oggetto di un’intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri, che hanno effettuato numerose denunce e elevato multe nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare la criminalità e a verificare il rispetto delle normative negli esercizi commerciali. L’intervento, coordinato con le autorità locali, si inserisce nel più ampio piano di sicurezza del territorio.

Roma, 7 gennaio 2026 – I carabinieri della compagnia di Roma Eur, con il supporto di altri militari del Gruppo Carabinieri di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Torrino Nord, finalizzato al contrasto e alla repressione della criminalità diffusa e di controllo degli esercizi commerciali con l'ausilio dei reparti speciali dell'Arma, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell'attività, i Carabinieri hanno identificato 97 persone, di queste 6 sono state denunciate a piede libero, controllato 56 veicoli e sanzionato un'attività commerciale.

