Tornano I Giovedì di Rondine 2026 | spiritualità e politica nel tempo delle crisi globali

Rondine Cittadella della Pace annuncia l’edizione 2026 de “I Giovedì di Rondine”, un ciclo di incontri che si svolgeranno da gennaio a maggio. L’iniziativa propone un’occasione di confronto su temi di spiritualità e politica, all’interno della comunità del Borgo di Rondine. Un momento di riflessione e dialogo dedicato a condividere idee e prospettive in un periodo di profonde crisi globali.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Rondine Cittadella della Pace presenta l'edizione 2026 de "I Giovedì di Rondine", un ciclo di incontri che, da gennaio a maggio, invita il pubblico a vivere un'esperienza di dialogo, confronto e condivisione all'interno della vita comunitaria del Borgo di Rondine. L'iniziativa si articola in due itinerari intrecciati, pensati come spazi di ascolto e approfondimento sui grandi temi del nostro tempo: la spiritualità, il dialogo tra le fedi e la cultura politica, in un contesto globale segnato da conflitti, polarizzazioni e crisi sistemiche. Il primo percorso, "Parole di Pace", riproposto dopo la positiva esperienza della prima edizione, è un cammino spirituale che attraversa le parole della Torah, della Bibbia e del Corano, in dialogo con voci autorevoli delle diverse tradizioni religiose.

