Torna lo spettro della Toem Parco a rischio

La crescente cementificazione lungo l’asse Rosate-Binasco-Melegnano solleva preoccupazioni ambientali e urbanistiche. La possibile realizzazione della Toem, la Tangenziale Ovest Esterna di Milano, rischia di attraversare il Parco Agricolo Sud Milano, aggravando problemi di congestione e compromettendo aree verdi strategiche. Questa situazione richiede un’attenta valutazione degli impatti e delle alternative per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.

La crescente cementificazione dell'asse Rosate-Binasco-Melegnano desta forte preoccupazione soprattutto perché, con una viabilità già fortemente congestionata, torna ad affacciarsi lo spettro della Toem, la Tangenziale Ovest Esterna del sistema milanese, un'infrastruttura che finirebbe per tagliare in due il Parco Agricolo Sud Milano. Nel corso degli anni il progetto della Toem è stato più volte riproposto e poi accantonato dagli enti sovraordinati, anche grazie alla ferma opposizione dei sindaci del territorio. A coordinare una delle principali mobilitazioni, che arrivò a coinvolgere ben 33 primi cittadini dell'area, fu Daniele Del Ben (nella foto), consigliere di Città Metropolitana ed ex sindaco di Rosate.

