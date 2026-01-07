Torna la strana coppia Bindi-Landini e di nuovo per un no
Torna la coppia Bindi-Landini per esprimere un netto no al referendum sulla giustizia proposto da Meloni e Nordio. La posizione ribadisce un rifiuto deciso, in continuità con il passato, come avvenuto nel 2016 con il referendum costituzionale promosso da Matteo Renzi. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un dibattito più ampio sulle riforme e le modifiche istituzionali in Italia.
Dire no, fortissimamente no al referendum sulla giustizia targato Meloni-Nordio, dire no per il futuro ma come in passato, nel senso del referendum costituzionale voluto nel 2016 da Matteo Renzi.
