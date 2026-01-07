Torna la Carta Acquisti 40 euro al mese per over65 e minori di tre anni | fino ad oggi oltre 6 milioni di beneficiari

La Carta Acquisti torna nel 2026, offrendo un contributo di 40 euro al mese per over 65 e minori di tre anni. Il Ministero dell’Economia ha recentemente reso disponibili i moduli per richiedere questa misura, che dal 2008 ha beneficiato oltre sei milioni di persone. La riattivazione di questa iniziativa mira a sostenere le famiglie e le fasce di popolazione più vulnerabili, garantendo un aiuto concreto nel quotidiano.

La Carta Acquisti torna anche nel 2026. In questi giorni il ministero dell'Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per fare richiesta del contributo che, nato nel 2008, ha visto fino ad oggi oltre sei milioni di beneficiari. Importo del contributo e platea dei beneficiari La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, in base agli stanziamenti.

