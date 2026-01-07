Torna la Carta Acquisti 40 euro al mese per over65 e minori di tre anni | fino ad oggi oltre 6 milioni di beneficiari

Da feedpress.me 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carta Acquisti torna nel 2026, offrendo un contributo di 40 euro al mese per over 65 e minori di tre anni. Il Ministero dell’Economia ha recentemente reso disponibili i moduli per richiedere questa misura, che dal 2008 ha beneficiato oltre sei milioni di persone. La riattivazione di questa iniziativa mira a sostenere le famiglie e le fasce di popolazione più vulnerabili, garantendo un aiuto concreto nel quotidiano.

La Carta Acquisti torna anche nel 2026. In questi giorni il ministero dell’Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per fare richiesta del contributo che, nato nel 2008, ha visto fino ad oggi oltre sei milioni di beneficiari. Importo del contributo e platea dei beneficiari La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, in base agli stanziamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

torna la carta acquisti 40 euro al mese per over65 e minori di tre anni fino ad oggi oltre 6 milioni di beneficiari

© Feedpress.me - Torna la Carta Acquisti, 40 euro al mese per over65 e minori di tre anni: fino ad oggi oltre 6 milioni di beneficiari

Leggi anche: Carta “Dedicata a te” 2025, online la graduatoria dei beneficiari a Bari: in arrivo 500 euro per oltre 3mila famiglie

Leggi anche: Bonus giovani under 35, fino a quando si può fare domanda e come ottenere 500 euro al mese per tre anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carta Acquisti, confermata anche nel 2026: 40 euro al mese per anziani e bimbi sotto i tre anni; Carta Acquisti 2026, i requisiti: cosa cambia e chi può fare domanda; Carta Acquisti 2026, in arrivo 480 euro, ecco come ricevere subito l'accredito, i nuovi limiti ISEE e i requisiti: guida; Carta acquisti, 40 euro al mese per spesa e bollette: chi può chiederla e come fare.

torna carta acquisti 40Carta acquisti, 40 euro al mese per le spese alimentari - In questi giorni il ministero dell'Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per fare richiesta del contributo che, nato nel ... ilmessaggero.it

torna carta acquisti 40Torna la Carta Acquisti, 40 euro al mese per over65 e minori di tre anni: fino ad oggi oltre 6 milioni di beneficiari - In questi giorni il ministero dell’Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per fare richiesta del contributo che, nato nel 2008, ha visto ... msn.com

torna carta acquisti 40Torna la Carta Acquisti, moduli per la richiesta disponibili online - In questi giorni il ministero dell'Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per farne richiesta. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.