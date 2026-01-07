Torna Adotta un albero | Facciamo crescere gli abeti che addobbano il centro

Torna “Adotta un albero” a Città di Castello, un’iniziativa per il riuso degli abeti natalizi. Dopo le festività, i commercianti invitano i cittadini a non abbandonare gli alberi, ma ad adottarli per farli crescere. Un gesto semplice che contribuisce alla cura dell’ambiente e al mantenimento del verde urbano, dando nuovo valore agli abeti e sostenendo la sensibilità verso la natura.

Le lunghe festività natalizie sono finite: gli abeti usati per addobbare la città che fine faranno? I commercianti del centro storico di Città di Castello lanciano un appello ai cittadini: "Non abbandoniamo gli alberi, ma adottiamoli per farli crescere". L’iniziativa, denominata “ Adotta un albero “ è promossa dal consorzio ProCentro e invita chiunque lo desideri a prelevare gratuitamente gli abeti che hanno decorato le vie della città durante le festività per piantarli nei propri giardini o in spazi idonei. L’obiettivo è trasformare i simboli del Natale, caratterizzati dal tipico fiocco rosso sulla punta, in un patrimonio verde permanente, contribuendo concretamente alla sostenibilità urbana e alla tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

