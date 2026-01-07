Torino Udinese LIVE 0-0 | fine primo tempo match ancora bloccato

Al termine del primo tempo, Torino e Udinese sono sul punteggio di 0-0. La sfida, valida per la 19ª giornata di Serie A, si svolge allo Stadio Olimpico Grande Torino in un clima freddo. Di seguito, la sintesi, il tabellino e gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

LIVE Torino-Udinese 0-0: la cronaca in diretta - 2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zanoli; Davis, Zaniolo. toro.it

Torino Udinese LIVE 0-0: fine primo tempo, match ancora bloccato - Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il freddo pungente di Torino fa da cornice ... calcionews24.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

#Torino- #Udinese, le formazioni ufficiali x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.