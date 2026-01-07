Torino Udinese LIVE 0-0 | fine primo tempo match ancora bloccato
Al termine del primo tempo, Torino e Udinese sono sul punteggio di 0-0. La sfida, valida per la 19ª giornata di Serie A, si svolge allo Stadio Olimpico Grande Torino in un clima freddo. Di seguito, la sintesi, il tabellino e gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.
Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il freddo pungente di Torino fa da cornice a uno degli incroci più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A. Questa sera, alle 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
