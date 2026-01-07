Torino Udinese LIVE 0-0 | annullato il vantaggio friulano

Allo Stadio Olimpico Grande Torino si conclude con uno 0-0 il match tra Torino e Udinese, valido per la 19ª giornata di Serie A. La partita, disputata in un clima freddo, ha visto un episodio di rilievo con l’annullamento del gol del vantaggio friulano. Di seguito, sintesi, tabellino, cronaca e moviola dell’incontro.

Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il freddo pungente di Torino fa da cornice a uno degli incroci più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A. Questa sera, alle 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, sarà possibile seguire il match anche su DAZN 2 (canale 215 di Sky) attivando Zona DAZN.

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

#Torino- #Udinese, le formazioni ufficiali x.com

