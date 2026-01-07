Torino Udinese | cronaca sintesi moviola e diretta LIVE

Segui la cronaca, la sintesi e la diretta live di Torino Udinese, match valido per la 19ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino. In questa pagina troverai risultati, tabellino, moviola e aggiornamenti in tempo reale, inseriti in un contesto di giornata fredda e intensa, tipica della stagione calcistica italiana.

Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il freddo pungente di Torino fa da cornice a uno degli incroci più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A. Questa sera, alle 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande

