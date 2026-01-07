Torino blues society
Nel nuovo anno, il Teatro Odeion riprende la programmazione con la rassegna
Nel nuovo anno la musica dal vivo al Teatro Odeion riparte dal bluesPer la rassegna "Origami d'ascolto" a cura di Uliveto Grillo (Francesco e Danny Grillo) avremo il piacere di ospitare la Torino Blues SocietyDirettamente da Torino, dopo la recente esperienza a New York con il live sullo storico.
I’d Rather Go Blind – Powerful Live Performance at The Bitter End (New York City)
23 Dicembre 2025 - ore 21,00 - Teatro Chiesa Sant'Antonio Abate - Piazza Stampalia, 17 - Torino. ORGAN IN BLUES QUARTET - Musica Jazz e Blues MUSICA D'AVVENTO III Ed. - Ass. Art. Cult. Ippogrifo - facebook.com facebook
