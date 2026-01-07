Torino 17enne rapito e picchiato dopo una lite in discoteca | cinque indagati per sequestro di persona

A Torino, un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un episodio di violenza, dopo una lite in discoteca. È stato rapito, picchiato, rinchiuso nel bagagliaio di un veicolo e successivamente abbandonato in periferia. Sono cinque le persone attualmente indagate per sequestro di persona e altri reati collegati.

Un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito, rinchiuso nel vano portabagagli di un SUV e poi lasciato lontano da casa. Per questo episodio, avvenuto a Torino, la magistratura ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. Per quattro di loro è stato disposto il carcere, mentre il quinto è stato colpito da divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. L'agguato dopo una lite in discoteca. I fatti risalgono al 9 marzo scorso.

Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio - Quattro arrestati per la spedizione punitiva contro un adolescente Il pm: a organizzarla l’ex camorrista Moscatiello trasferito a Torino Svenuto per le botte, ... msn.com

Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così l’ ex affiliato del clan Genovese vendica il figlio - Torino un 17enne viene aggredito brutalmente dopo una lite con il figlio di un ex camorrista legato al clan Genovese. corriereirpinia.it

Torino, 17enne picchiato e rapito avvolto in un lenzuolo: spedizione punitiva Un 17enne viene aggredito brutalmente dopo una lite con il figlio di un ex camorrista legato al clan Genovese. Il ragazzo viene picchiato da un gruppo di uomini e rapito avvotlo in un - facebook.com facebook

