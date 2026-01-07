Tommaso Sala dopo la prima manche a Campiglio | Mi aspettavo di meglio ho fatto troppi errori

Tommaso Sala ha concluso la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo la sua performance, ha commentato di aver sperato in un risultato migliore, riconoscendo di aver commesso troppi errori durante la prova. La competizione prosegue con la seconda manche, e gli atleti sono già al lavoro per migliorare le proprie prestazioni.

Si è da poco conclusa la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. In attesa della seconda manche, in programma dalle ore 21.00, la migliore prestazione è stata fatta segnare dal talentuoso finlandese Eduard Hallberg con il tempo di 50.29. La giovane promessa ha sorpreso tutti sulla 3Tre ed ora punta ad una clamorosa vittoria. Primo degli avversari sarà lo svizzero Tanguy Nef che ha chiuso la prima manche lontano solo 16 centesimi dalla migliore prestazione. Attenzione anche al francese Clement Noel, con un distacco di 23 centesimi dalla vetta.

