Tommasi Libero | Trump difende i nostri valori Anche la Palestina ci vuole tutti morti Scontro con Negri su La7

Durante una puntata di L’Aria che tira su La7, si è acceso un acceso confronto tra Paola Tommasi, editorialista di Libero, e Alberto Negri del Manifesto. La discussione ha coinvolto temi internazionali e posizioni politiche, evidenziando divergenze di opinione su questioni di attualità e sicurezza. L’intervento di Tommasi, ex collaboratrice di figure politiche di rilievo e legata al mondo di Trump, ha suscitato interesse e riflessioni sul contesto politico e mediatico

Polemica rovente a L'Aria che tira (La7) tra il giornalista del Manifesto Alberto Negri e Paola Tommasi, editorialista di Libero, in passato collaboratrice di Renato Brunetta, già portavoce del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oltre che ex componente dello staff di Donald Trump. Casus belli: l'operazione degli Stati Uniti in Venezuela, strenuamente difesa dalla firma di Libero. "Se in Venezuela non avesse agito Trump – afferma Tommasi – l'avrebbero presa i cinesi e i russi che hanno gli stessi interessi economici sul petrolio che ha Trump. Se devo scegliere fra Cina, Russia e Stati Uniti, io scelgo sempre gli Stati Uniti, cioè io la pongo come una questione che riguarda tutto l'Occidente e la difesa della cultura e dei valori occidentali, come disse lo scorso anno Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno.

