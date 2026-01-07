Tolion Health AI nel cda l’ex Microsoft Gregory Moore

Tolion Health AI, azienda specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per il settore della salute, ha comunicato l’ingresso nel proprio consiglio di Gregory Moore, ex Microsoft. Questa aggiunta mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel campo della salute digitale e dell’AI applicata al benessere cerebrale, contribuendo a sviluppare progetti innovativi e sostenibili nel settore.

Tolion Health AI, società che punta a ritagliarsi sempre più spazio nel campo della salute digitale e dell’AI applicata al benessere cerebrale, ha annunciato un nuovo ingresso nel proprio cda. Si tratta di Gregory J. Moore, scienziato e medico che vanta una vasta esperienza nel settore grazie ai ruoli di vertice ricoperti in Microsoft e in Google Health. È stato, infatti, Corporate VP di Microsoft Health & Life Sciences, incarico che lo ha portato a guidare team in tutto il mondo. Inoltre è il fondatore di Google Cloud Healthcare & Life Sciences. Attualmente è membro dei cda di DaVita Inc. e Fortive Corporation, oltre a essere Senior Advisor per Gates Ventures. 🔗 Leggi su Lettera43.it

