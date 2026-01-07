tolentino sul palco il liceo coreutico e le scuole di danza

Il liceo coreutico di Tolentino, in collaborazione con il Comune, ha organizzato il

Successo per " Tolentino in Danza – Galà della Danza ". Il liceo coreutico di Tolentino, insieme con il Comune, ha voluto creare un momento di incontro e di dialogo con le scuole di danza del territorio. "L’obiettivo – ha spiegato il direttore artistico Andrea Ercoli – è costruire una rete, far emergere il talento dei giovani e dare visibilità al lavoro quotidiano che avviene nelle sale di danza". Ecco le associazioni e scuole private coinvolte: Alchemy Dance Studio, Cantiere DanzArte, Centro teatrale Sangallo, Danza Belforte, Isadora, Sfumature Danza & Pilates. Ospite "Compagnia Altrascena". Il Filelfo ha promosso un "patto educativo di comunità", a cui hanno aderito il Comune, le istituzioni scolastiche del territorio, enti del terzo settore, associazioni di volontariato e associazioni sportive e culturali: si incardina sull’idea della corresponsabilità educativa, ovvero nella capacità di riconoscersi come parte attiva e integrale del processo di apprendimento e formazione dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

