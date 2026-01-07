Tiziano Ferro in radio il brano Sono un grande
Nel 2026, Tiziano Ferro torna in radio con il brano
Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con Sono un grande, il nuovo singolo in radio e title track dell’ultimo album. Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con Sono un grande, il nuovo singolo in radio da venerdì 9 gennaio per Sugar Music. Il brano, che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano, darà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni dell’album anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera. Quest’ultimo disco di Ferro (che ha debuttato al primo posto in classifica confermando il suo ruolo centrale nel panorama discografico italiano) è stato un album necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: Tiziano Ferro, il racconto dell’album Sono un grande, in radio il singolo Fingo&Spingo
Leggi anche: Tiziano Ferro, arriva il nuovo album "Sono un grande"
EarOne Airplay 2025, l’anno della radio parla indipendente: Alfa chiude al primo posto con Manu Chao; La classifica combinata delle canzoni di maggior successo – Settimana 52 del 2025; Classifica Radio 2025, le canzoni più trasmesse negli ultimi dodici mesi; EarOne Airplay 2025: Lady Gaga e Alfa dominano le classifiche dei più trasmessi in radio.
TIZIANO FERRO: da venerdì 9 gennaio in radio il nuovo singolo “SONO UN GRANDE” - Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con un nuovo capitolo musicale e con una carica di energia che preannuncia un anno di grandi emozioni. megamodo.com
Dal 9 gennaio in radio “Sono un grande”, il nuovo singolo di Tiziano Ferro - MILANO (ITALPRESS) – Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo in radio da venerdì 9 gennaio per Sugar Music. italpress.com
Elodie & Tiziano Ferro, Feeling: il primo singolo insieme esce oggi in radio e digitale - Esce oggi, venerdì 8 novembre 2024, in rotazione radiofonica e in digitale Feeling, il primo singolo insieme di Elodie e Tiziano Ferro. gazzetta.it
ROSSO RELATIVO LIVE Tributo a Tiziano Ferro Venerdì 9 gennaio ti aspettiamo per una serata di grande musica dal vivo all’Exit Village Le emozioni delle canzoni di Tiziano Ferro, l’energia di uno show live imperdibile e un’atmosfera unica. Ore - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.