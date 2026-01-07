Nel 2026, Tiziano Ferro torna in radio con il brano

Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con Sono un grande, il nuovo singolo in radio e title track dell’ultimo album. Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con Sono un grande, il nuovo singolo in radio da venerdì 9 gennaio per Sugar Music. Il brano, che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano, darà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni dell’album anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera. Quest’ultimo disco di Ferro (che ha debuttato al primo posto in classifica confermando il suo ruolo centrale nel panorama discografico italiano) è stato un album necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tiziano Ferro, in radio il brano Sono un grande

