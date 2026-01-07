Ti prendo e ti butto di sotto | proroga indagini su Carlo Auteri ex Fdi per minaccia a un corpo politico

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Palermo ha richiesto una proroga delle indagini su Carlo Auteri, ex Fdi ora nella Dc di Cuffaro, accusato di aver minacciato un esponente politico durante un episodio verbalmente aggressivo. L'episodio riguarda un commento minaccioso rivolto a La Vardera, leader di Controcorrente, che ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulla condotta di Auteri.

La procura di Palermo ha richiesto una proroga d'indagini a carico di Carlo Auteri, ex Fdi ora nella Dc di Cuffaro accusato di "violenza o minaccia a un corpo politico", per il pesante attacco verbale che aveva rivolto al leader di Controcorrente La Vardera: "Vedi che io mi scordo che faccio il parlamentare, io ti piglio e ti butto là sotto". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

