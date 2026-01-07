Thuram | Gruppo unito Felici per David il gol non è un’ossessione

Da stilejuventus.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Khéphren Thuram ha condiviso un messaggio di squadra e unità, evidenziando l’importanza del gruppo e della serenità nello spogliatoio. In un’intervista a Rai Sport, Thuram ha sottolineato come il successo e la collaborazione siano fondamentali, mettendo in evidenza che il gol non rappresenta un’ossessione, ma una conseguenza naturale del lavoro di squadra.

Clima disteso e messaggio forte dallo spogliatoio bianconero. Dopo il successo contro il Sassuolo, Khéphren Thuram ha raccontato a Rai Sport il significato dell’abbraccio con Jonathan David, protagonista della serata. “Siamo un gruppo unito, un gruppo felice di essere insieme e di lavorare insieme. Abbiamo festeggiato il gol di Jonathan perché sappiamo tutti che aveva sbagliato il rigore l’altra volta. Era un po’ triste, è normale, perché non avevamo vinto. Stasera invece ha fatto una grande partita: gol, assist. Siamo molto felici per lui e per la vittoria.” Poi il focus si sposta sul suo rendimento personale e sul rapporto con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

thuram gruppo unito felici per david il gol non 232 un8217ossessione

© Stilejuventus.com - Thuram: “Gruppo unito. Felici per David, il gol non è un’ossessione”

Leggi anche: Miretti a DAZN: «Segnare con questa maglia è sempre bello. David? Siamo contenti per lui. Questo è un gruppo veramente unito»

Leggi anche: Thuram a Mediaset: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Voci dal campo Sassuolo-Juventus: Spalletti, David, Thuram e Miretti; JUVENTUS - Thuram: Contenti per David, siamo un gruppo unito e lavoriamo bene.

Thuram torna ad un mese dall’infortunio ad allenarsi in gruppo: i nuovi tempi di rientro con l’Inter - Buone notizie per l’Inter, per Chivu e per i tifosi: Marcus Thuram ha svolto per la prima volta dopo l’infortunio al bicipite femorale di un mese fa, un allenamento, parziale ma confortante. fanpage.it

Thuram, Kean e il Mondiale. Sogni e modelli di Iddrissou: "Stasera possiamo farcela" - Stasera la sfida tra Italia e Stati Uniti valida per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.