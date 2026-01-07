Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Khéphren Thuram ha condiviso un messaggio di squadra e unità, evidenziando l’importanza del gruppo e della serenità nello spogliatoio. In un’intervista a Rai Sport, Thuram ha sottolineato come il successo e la collaborazione siano fondamentali, mettendo in evidenza che il gol non rappresenta un’ossessione, ma una conseguenza naturale del lavoro di squadra.

Clima disteso e messaggio forte dallo spogliatoio bianconero. Dopo il successo contro il Sassuolo, Khéphren Thuram ha raccontato a Rai Sport il significato dell’abbraccio con Jonathan David, protagonista della serata. “Siamo un gruppo unito, un gruppo felice di essere insieme e di lavorare insieme. Abbiamo festeggiato il gol di Jonathan perché sappiamo tutti che aveva sbagliato il rigore l’altra volta. Era un po’ triste, è normale, perché non avevamo vinto. Stasera invece ha fatto una grande partita: gol, assist. Siamo molto felici per lui e per la vittoria.” Poi il focus si sposta sul suo rendimento personale e sul rapporto con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Thuram: “Gruppo unito. Felici per David, il gol non è un’ossessione”

