L'intervista di Thuram a Sky analizza la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, sottolineando la completezza della prestazione. Il calciatore commenta l'incontro e discute delle possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica, offrendo uno sguardo sulle ambizioni della squadra e sulle prospettive future.

Thuram a Sky: «3-0 giusto col Sassuolo. Grande partita, c’è stato tutto. Obiettivo quarto posto? Dico che.». Le parole del francese. Khephren Thuram ha parlato a Sky dopo Sassuolo Juve. SCOSSA POST LECCE – « È vero, abbiamo fatto una buona partita contro il Lecce, abbiamo avuto tante occasioni però non abbiamo vinto. Stasera penso che abbiamo fatto una grande partita. C’è stato tutto, occasioni, ritmo tecnicamente abbiamo fatto una buona partita. Penso che il 3-0 sia giusto ». OBIETTIVO 4 POSTO? – « Siamo alla Juventus, quando giochi per la Juventus giochi sempre per vincere. Non penso che guardiamo la classifica, guardiamo partita dopo partita e il nostro obiettivo è sempre vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram a Sky: «3-0 giusto col Sassuolo… Grande partita, c’è stato tutto. Obiettivo quarto posto? Dico che…»

Leggi anche: Grosso verso Sassuolo Juve: «Partita impegnativa e avversario di grande livello, ma abbiamo questo obiettivo»

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Union SG Inter: «Vogliamo onorare la competizione e abbiamo l’obbligo di pensare in grande! Thuram? Col Napoli non ci sarà, sulla formazione vi dico questo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta; Serie A, ok Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTS; Dove vedere Juve-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario; Inter-show, Chivu mette la quinta! Bologna triturato 3-1 al Meazza.

Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter- sport.sky.it