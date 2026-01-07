Volvo annuncia il ritorno di Thomas Ingenlath come Chief Design Officer, rafforzando il proprio team di leadership. Ingenlath sostituisce Nicholas Gronenthal, che aveva assunto temporaneamente il ruolo dopo le dimissioni di Jeremy Offer. Questa nomina segna un passo importante nella strategia del marchio, orientata a consolidare l’identità e il design dei propri veicoli.

Volvo, che ha di recente salutato la nomina di Håkan Samuelsson come amministratore delegato, ha annunciato il ritorno di Thomas Ingenlath nel ruolo di Chief Design Officer: prende il posto di Nicholas Gronenthal, subentrato ad interim a luglio dopo le dimissioni di Jeremy Offer. Samuelsson assumerà ufficialmente l’incarico dal primo febbraio. Chi è Thomas Ingenlath. Samuelsson era entrato in Volvo nel 2012, dopo una lunga esperienza nel Gruppo Volkswagen (tra Audi, Volkswagen e Skoda), introducendo nel successivo quinquennio – come vicepresidente del design – una nuova identità visiva per la casa svedese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Thomas Ingenlath torna in Volvo come Chief Design Officer

