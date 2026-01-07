The Night Manager 2
The Night Manager 2 riprende la storia di Jonathan Pine, interpretato da Tom Hiddleston, che credeva di aver lasciato alle spalle il suo passato. Ora, sotto il nome di Alex Goodwin, lavora come agente dell'MI6 in una posizione di supporto a Londra. La serie approfondisce le sfide di un uomo che cerca di mantenere la propria identità nascosta mentre si confronta con nuove minacce e responsabilità.
Jonathan Pine (Tom Hiddleston) pensava di aver seppellito il suo passato. Ora, nei panni di Alex Goodwin, un agente di basso rango dell'MI6 a capo di una silenziosa unità di sorveglianza a Londra, la sua vita scorre piacevolmente tranquilla. Poi, una notte, l'avvistamento fortuito di un vecchio. 🔗 Leggi su Today.it
The Night Manager Series 2 | Trailer
