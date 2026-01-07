The Night Manager 2 e il ritorno di Tom Hiddleston | Una serie che smaschera la vera identità delle nazioni

Tom Hiddleston torna nei panni del Night Manager in una seconda stagione che approfondisce le dinamiche delle nazioni attraverso il racconto di John le Carré. In questo incontro via Zoom, l’attore spiega come la serie continui a smascherare le vere identità di paesi e poteri mondiali, rimanendo fedele alla narrativa del celebre autore britannico. Un’occasione per comprendere il significato di questa produzione e le sue implicazioni geopolitiche.

"La seconda stagione? Un desiderio di John le Carré". L'incontro - via Zoom - con il protagonista della serie Prime Video. In streaming dall'11 gennaio. Dopo quasi un decennio di attesa ritorna The Night Manager. Una seconda stagione più ambiziosa, più politica e più complessa. Al centro di tutto c'è ancora Tom Hiddleston, che torna a vestire i panni di Jonathan Pine, ex soldato, ex direttore d'albergo e spia (riluttante). "Il punto chiave dello show? È proprio il tempo: sono passati dieci anni", dice Hiddleston, incontrando la stampa via Zoom. "Non solo per il pubblico, ma per noi, per il mondo e per Jonathan Pine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

