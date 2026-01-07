The dark side of the man | sul palco di Viaoxiliaquattro la musica dei Pink Floyd

Il teatro auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara ospita uno spettacolo dedicato alla musica dei Pink Floyd. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani più significativi della band britannica, interpretati con attenzione e rispetto per l’originale. Un evento pensato per gli appassionati e per chi desidera riscoprire le atmosfere intense e coinvolgenti di uno dei gruppi più influenti della scena rock.

La musica dei Pink Floyd arriva sul palco del teatro auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara.Venerdì 9 gennaio, alle 21, va infatti in scena "The dark side of the man. Musica e poesia nel buio del cosmo e del cuore umano", spettacolo di teatro-musica ispirato a un progetto dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

