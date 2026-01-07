The Batman Part II | Sebastian Stan entra nel cast insieme a Scarlett Johansson
Dopo vari rinvii e incertezze, la produzione di The Batman Part II procede con nuovi sviluppi. Tra le novità del cast, Sebastian Stan e Scarlett Johansson si aggiungono al progetto, alimentando l’attesa tra gli appassionati. Restano da scoprire i dettagli della trama e le modalità di ripresa delle riprese, in un contesto che promette di approfondire ulteriormente l’universo del personaggio.
Dopo una lunga attesa costellata di rinvii e incertezze, la produzione di The Batman Part II ha finalmente ingranato la marcia. Il sequel del cult di Matt Reeves del 2022 sta definendo il suo cast e le ultime notizie provenienti da Hollywood hanno scosso i fan di entrambi i mondi supereroistici: Sebastian Stan entrerà ufficialmente nell’universo DC. L’attore, celebre per il ruolo di Bucky Barnes (il Soldato d’Inverno) nel Marvel Cinematic Universe, ritroverà sul set la sua ex collega Scarlett Johansson. Ma quali ruoli ricopriranno e cosa significa questo per il futuro dei loro personaggi in casa Marvel? Sebastian Stan e Scarlett Johansson: Da Marvel a DC. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
