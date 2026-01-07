Tether, secondo maggior azionista della Juventus, ha annunciato il lancio di Scudo, una nuova iniziativa basata sull’oro. Questa novità mira a offrire un’opzione di protezione finanziaria stabile, integrando il valore dell’oro con le strategie di investimento. Di seguito, vengono illustrate le modalità di funzionamento di questa iniziativa e le sue potenziali implicazioni nel contesto finanziario.

Tether, secondo maggior azionista della Juventus, lancia Scudo, una novità alla cui base troviamo l’oro. Vediamo insieme come funziona. La Juve osserva con grande interesse le innovazioni finanziarie che coinvolgono direttamente la propria struttura societaria. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Tether – il secondo maggiore azionista del club bianconero alle spalle di Exor – ha annunciato ufficialmente il lancio di Scudo. Si tratta di una nuova unità di conto pensata per Tether Gold, nata con l’ambizioso obiettivo di riportare l’oro al centro dei sistemi di pagamento globali. L’iniziativa arriva in un 2025 caratterizzato da prezzi record del metallo prezioso, spinti da persistenti pressioni inflazionistiche e dalla necessità degli investitori di preservare il proprio potere d’acquisto attraverso beni rifugio sicuri e affidabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether lancia Scudo: come funziona questa novità del secondo maggior azionista della Juventus

Leggi anche: Tether declassata, cosa significa per il secondo azionista della Juventus

Leggi anche: Ardoino (Tether): «Mi piacerebbe comprare la Juventus ma al momento non c’è un piano né un venditore». L’annuncio dell’azionista

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tether lancia Scudo per pagare il caffè al bar con l’oro; Tether promuove i pagamenti frazionari in oro con la nuova unità Scudo; Tether lancia una nuova unità di conto chiamata Scudo per Tether Gold (XAU?); Tether lancia Scudo per semplificare le transazioni di token garantiti dall'oro.

Tether lancia Scudo: l'oro diventa uno strumento di pagamento - Si tratta di una nuova unità di conto per Tether Gold pensata per riportare l’oro al centro dei pagamenti e renderlo accessibile a tutti. calcioefinanza.it