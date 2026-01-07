Terrore in casa a Esperia | 34enne picchia la moglie e minaccia tutta la famiglia

A Esperia, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 34 anni, accusato di aver aggredito la moglie e minacciato altri membri della famiglia. L’intervento si è reso necessario su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nell’ambito di un’indagine per episodi di violenza domestica.

