Terrore in casa a Esperia | 34enne picchia la moglie e minaccia tutta la famiglia
A Esperia, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 34 anni, accusato di aver aggredito la moglie e minacciato altri membri della famiglia. L’intervento si è reso necessario su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nell’ambito di un’indagine per episodi di violenza domestica.
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Esperia (FR) hanno eseguito una misura cautelare personale richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e accolta dal Tribunale. Il provvedimento riguarda un procedimento per i reati di maltrattamenti contro familiari o. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
