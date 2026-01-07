Terrore in casa a Esperia | 34enne picchia la moglie e minaccia tutta la famiglia

Da frosinonetoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Esperia, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 34 anni, accusato di aver aggredito la moglie e minacciato altri membri della famiglia. L’intervento si è reso necessario su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nell’ambito di un’indagine per episodi di violenza domestica.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Esperia (FR) hanno eseguito una misura cautelare personale richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e accolta dal Tribunale. Il provvedimento riguarda un procedimento per i reati di maltrattamenti contro familiari o. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

terrore in casa a esperia 34enne picchia la moglie e minaccia tutta la famiglia

© Frosinonetoday.it - Terrore in casa a Esperia: 34enne picchia la moglie e minaccia tutta la famiglia

Leggi anche: Picchia brutalmente la moglie con calci e pugni: arrestato 34enne a Catania. La videosorveglianza riprende l’aggressione

Leggi anche: Frosinone: minaccia e aggredisce la moglie davanti figli minorenni, indagato 34enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.