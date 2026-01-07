Terremoto fortissima scossa di magnitudo oltre il 6 | é panico

Una potente scossa di terremoto di magnitudo superiore a 6 ha colpito la regione di Mindanao, nelle Filippine. L’evento ha provocato panico tra i residenti e danni alle strutture, evidenziando la vulnerabilità dell’area a eventi sismici di questa entità. Le autorità stanno monitorando la situazione, invitando alla prudenza e alla collaborazione per garantire la sicurezza di tutti.

Un terremoto di magnitudo 6,4 ha interessato nella notte la costa meridionale delle Filippine, facendo vibrare con decisione l'isola di Mindanao e generando momenti di forte apprensione tra la popolazione locale. L'evento sismico è stato registrato e descritto dai sistemi di monitoraggio internazionali come una scossa significativa, ma al momento priva di conseguenze gravissime in termini di danni e vittime. Secondo i rilievi diffusi dall' U.S. Geological Survey (USGS), l'istituto geologico statunitense che monitora l'attività sismica a livello globale, non è stata emessa alcuna allerta tsunami in seguito alla scossa.

