Terremoti nel Campi Flegrei Della Ragione | Preoccupati per viabilità e vie di fuga
Recenti scosse sismiche nel territorio dei Campi Flegrei hanno suscitato preoccupazioni sulla sicurezza delle vie di fuga e sulla viabilità. Sebbene non siano stati registrati danni o disagi, l'evento ha evidenziato l'importanza di rafforzare le misure di messa in sicurezza e di vigilare sul rischio sismico in questa zona a rischio vulcanico.
"Non ci sono stati danni o disagi, ma è ovvio che le scosse degli ultimi giorni alimentano la necessità di alzare l'attenzione rispetto a ciò che si sta facendo sul piano della messa in sicurezza del territorio". Così il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, all'Adnkronos, a proposito delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Terremoti in Campania, la terra trema tra Avellino e Campi Flegrei nel giro di poche ore
Leggi anche: Nuovi terremoti ai Campi Flegrei, cosa dice Ingv nel primo bollettino del 2026
Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: «Fermi lavori su vie fuga e costoni, si acceleri» - «Non ci sono stati danni o disagi, ma è ovvio che le scosse degli ultimi giorni alimentano la necessità di alzare l’attenzione rispetto a ciò che si sta ... msn.com
Doppia scossa di terremoto avvertita ai Campi Flegrei a distanza di un minuto, epicentro, orario e dati Ingv - 9 sono state avvertite dalla popolazione nella notte di oggi, 6 gennaio 2026. centrometeoitaliano.it
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse nella notte avvertite a Napoli - A Roma annullata la discesa della Befana per motivi di sicurezza ... altarimini.it
Terremoti ai Campi Flegrei! Nella notte del 6 gennaio due scosse hanno colpito l’area flegrea: la prima di magnitudo 3.1 alle 3:23, la seconda di 2.9 alle 3:24, entrambe a pochi km di profondità. La Sala Operativa INGV-OV di Napoli le ha localizzate. Fortu - facebook.com facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 2.9 ore 03:24 IT del 06-01-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.7 Km #INGV_44911832 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.