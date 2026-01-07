Terremoti nel Campi Flegrei Della Ragione | Preoccupati per viabilità e vie di fuga

Da napolitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti scosse sismiche nel territorio dei Campi Flegrei hanno suscitato preoccupazioni sulla sicurezza delle vie di fuga e sulla viabilità. Sebbene non siano stati registrati danni o disagi, l'evento ha evidenziato l'importanza di rafforzare le misure di messa in sicurezza e di vigilare sul rischio sismico in questa zona a rischio vulcanico.

"Non ci sono stati danni o disagi, ma è ovvio che le scosse degli ultimi giorni alimentano la necessità di alzare l'attenzione rispetto a ciò che si sta facendo sul piano della messa in sicurezza del territorio". Così il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, all'Adnkronos, a proposito delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

