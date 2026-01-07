Terremoti nel Campi Flegrei Della Ragione | Preoccupati per viabilità e vie di fuga

Recenti scosse sismiche nel territorio dei Campi Flegrei hanno suscitato preoccupazioni sulla sicurezza delle vie di fuga e sulla viabilità. Sebbene non siano stati registrati danni o disagi, l'evento ha evidenziato l'importanza di rafforzare le misure di messa in sicurezza e di vigilare sul rischio sismico in questa zona a rischio vulcanico.

Doppia scossa di terremoto avvertita ai Campi Flegrei a distanza di un minuto, epicentro, orario e dati Ingv - 9 sono state avvertite dalla popolazione nella notte di oggi, 6 gennaio 2026. centrometeoitaliano.it

Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse nella notte avvertite a Napoli - A Roma annullata la discesa della Befana per motivi di sicurezza ... altarimini.it

Terremoti ai Campi Flegrei! Nella notte del 6 gennaio due scosse hanno colpito l’area flegrea: la prima di magnitudo 3.1 alle 3:23, la seconda di 2.9 alle 3:24, entrambe a pochi km di profondità. La Sala Operativa INGV-OV di Napoli le ha localizzate. Fortu - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 2.9 ore 03:24 IT del 06-01-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.7 Km #INGV_44911832 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.