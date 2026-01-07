Durante le vacanze di Natale, una delegazione di Fratelli d’Italia, costituita da Elena Proietti, Stefano Antonietti, Maurizio Cecconelli, Antonella Pistoli e Cristiano Ceccotti, ha consegnato una raccolta di giocattoli ai bambini della casa famiglia di via Battisti a Terni. L’iniziativa ha coinvolto la comunità locale, promuovendo solidarietà e attenzione alle esigenze dei più giovani in un periodo di condivisione.

Una delegazione di Fratelli d'Italia composta da Elena Proietti, Stefano Antonietti, Maurizio Cecconelli, Antonella Pistoli e Cristiano Ceccotti ha consegnato i giocattoli, raccolti durante le vacanze di Natale, ai bambini ospitati presso la casa famiglia di via Battisti. La consegna è avvenuta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, raccolta di giocatoli durante le vacanze di Natale: “Grande partecipazione e solidarietà”

