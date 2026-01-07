Ternana la prima a Terni del patron Gian Luigi Rizzo con Foresti e Forti | Inizia un nuovo corso del club Fuori Ferrero e Mammarella
La Ternana ha annunciato un nuovo corso con l’ingresso di Diego Foresti come direttore operativo, insieme al patron Gian Luigi Rizzo e all’amministratore unico Fabio Forti. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati ufficializzati i cambiamenti societari e il nuovo assetto del club, segnando una fase di rinnovamento per il team rossoverde. Questa occasione segna anche l’uscita di Ferrero e Mammarella dalla gestione.
Conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore operativo della Ternana calcio Diego Foresti. Presenti per la prima volta in sala stampa anche il patron Gian Luigi Rizzo e l'amministratore unico Fabio Forti.Prende per primo la parola il proprietario del club Gian Luigi Rizzo: “Era giusto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
