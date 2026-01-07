Ternana la prima a Terni del patron Gian Luigi Rizzo con Foresti e Forti | Inizia un nuovo corso del club Fuori Ferrero e Mammarella

La Ternana ha annunciato un nuovo corso con l’ingresso di Diego Foresti come direttore operativo, insieme al patron Gian Luigi Rizzo e all’amministratore unico Fabio Forti. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati ufficializzati i cambiamenti societari e il nuovo assetto del club, segnando una fase di rinnovamento per il team rossoverde. Questa occasione segna anche l’uscita di Ferrero e Mammarella dalla gestione.

RIVIVI – TERNANA-LIVORNO 2-1, Kerrigan e Dubickas rispondono a Biondi - Livorno gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie C Girone B. ternananews.it

Ternana, mercato all’orizzonte e Fere in campo. La prima del 2026 è contro il Livorno - Al Liberati domenica 4 gennaio è atteso il Livorno, 14esimo in classifica con 19 punti, sulla carta, quattro in meno rispetto alle Fere. umbria24.it

La Ternana ha iniziato l’anno con una vittoria e tu celebrala con la prima puntata del 2026 di “ È sempre Notte Gol “. Ti aspettiamo questa sera dalle 21 sulle pagine Facebook di TERNANA TIME E TERNANA NEWS E SUL CANALE YOU TUBE DI TERNANATI - facebook.com facebook

