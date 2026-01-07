Tentato omicidio a Monfalcone | separati in casa convivenza difficile

A Monfalcone, tra la notte del 5 e 6 dicembre, si sono verificati un tentato omicidio e un successivo gesto di suicidio. Sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda, che vede coinvolti una coppia in fase di separazione e una convivenza complicata. Questa vicenda sottolinea le tensioni e le difficoltà che possono caratterizzare le relazioni in momenti di crisi, offrendo un quadro più chiaro degli eventi recenti.

Nuovi retroscena emergono dal tentato omicidio - suicidio avvenuto a Monfalcone nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Mariarosa Kodermatz e Paolo Utili erano separati in casa e dopo un matrimonio durato anni, riporta il Piccolo, i due avevano deciso di separarsi ma continuavano a convivere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Per anni insieme, ora separati in casa: chi è la coppia di insegnati in pensione coinvolta nella tragedia di Monfalcone.

