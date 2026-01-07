Tentativi di truffa a Frosinone | falsi Carabinieri al telefono

Negli ultimi giorni a Frosinone sono stati segnalati vari tentativi di truffa telefonica da parte di falsi Carabinieri. Le vittime, di diverse età, sono state contattate con l’obiettivo di ingannarli e sottrarre loro denaro o informazioni personali. È importante mantenere attenzione e diffidare da richieste sospette, anche se apparentemente provenienti da fonti ufficiali.

Negli ultimi giorni, nella città di Frosinone, sono stati segnalati diversi tentativi di truffa. Le vittime individuate non sono state esclusivamente persone anziane, a dimostrazione di come i raggiri possano colpire chiunque, indipendentemente dall’età.Il modus operandi dei truffatoriCome. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

