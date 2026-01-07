Tentativi di truffa a Frosinone | falsi Carabinieri al telefono

Negli ultimi giorni a Frosinone sono stati segnalati vari tentativi di truffa telefonica da parte di falsi Carabinieri. Le vittime, di diverse età, sono state contattate con l’obiettivo di ingannarli e sottrarre loro denaro o informazioni personali. È importante mantenere attenzione e diffidare da richieste sospette, anche se apparentemente provenienti da fonti ufficiali.

Negli ultimi giorni, nella città di Frosinone, sono stati segnalati diversi tentativi di truffa. Le vittime individuate non sono state esclusivamente persone anziane, a dimostrazione di come i raggiri possano colpire chiunque, indipendentemente dall'età.Il modus operandi dei truffatoriCome.

Fiutano la truffa e la sventano - Grazie anche alla campagna di sensibilizzazione dei militari le vittime non sono cadute nella trapp ... ciociariaoggi.it

Le false multe con QR code si stanno diffondendo in Italia. Ecco come riconoscere i verbali falsi, evitare il pagamento e difendersi dalla truffa. - Le false multe con QR code si stanno diffondendo sempre più tramite e- libero.it

Attenzione a Ovindoli, segnalati tentativi di truffa telefonica ai cittadini - facebook.com facebook

Continuano i tentativi di #truffa, attenzione ai finti Sms del Cup. L’assessorato alla salute e Asuit rinnovano l’invito a non chiamare il numero indicato e segnalare i casi alle forze dell’ordine x.com

