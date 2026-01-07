Tenta un atterraggio di emergenza e precipita in un canile | miracolato

Oggi, 7 gennaio, a Pozzonovo un ultraleggero si è improvvisamente schiantato, sfiorando la tragedia. Un uomo di 64 anni, residente ad Albignasego, è stato coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 14:45. Per fortuna, il pilota è uscito illeso. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attività aeronautiche della zona.

