Tenta un atterraggio di emergenza e precipita in un canile | miracolato
Oggi, 7 gennaio, a Pozzonovo un ultraleggero si è improvvisamente schiantato, sfiorando la tragedia. Un uomo di 64 anni, residente ad Albignasego, è stato coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 14:45. Per fortuna, il pilota è uscito illeso. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attività aeronautiche della zona.
Sfiorata la tragedia oggi 7 gennaio alle 14,45 a Pozzonovo. Un uomo di 64 anni, F.T. residente ad Albignasego, qualche minuto prima si è alzato dal campovolo di Pozzonovo con il suo ultraleggero. Pochi istanti dopo si è reso conto di un'avaria al motore e ha provato a far rientro alla base. Nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
