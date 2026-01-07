Tensione Gasperini-Roma incontro in giornata tra tecnico e dirigenza | CMIT

Oggi si terrà un incontro tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza della Roma, dopo le tensioni emerse nelle ultime settimane. La decisione del tecnico di non intervenire ai microfoni, a causa di divergenze sul mercato, ha suscitato attenzione. L'incontro sarà l’occasione per chiarire la situazione e valutare i prossimi passi in vista della stagione.

Dopo la vittoria della Roma sul campo del Lecce ha sorpreso la decisione di Gian Piero Gasperini di non volersi presentare ai microfoni per via di tensioni con la società per via del mercato. La vittoria dei giallorossi ha rilanciato la squadra nella lotta per il vertice della classifica, ma restano delle incomprensioni per quello che riguarda le scelte dal punto di vista del mercato. Roma, le ultime su Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it Incontro in programma tra la dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini dopo quanto accaduto a Lecce con le parti che dovranno cercare di fare chiarezza sul post partita di Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tensione Gasperini-Roma, incontro in giornata tra tecnico e dirigenza | CM.IT Leggi anche: Conte Napoli, legame sempre più a rischio? Incontro tra dirigenza e il tecnico pugliese dopo il ko di Bologna che decisivo per il futuro: i dettagli sull’incontro Leggi anche: La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini: perché il tecnico non ha parlato dopo Lecce Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gasperini faccia a faccia con Massara e i vertici della Roma: cosa accadrà nell'incontro di oggi; Il silenzio di Gasperini è un allarme per la Roma: l'allenatore è insoddisfatto, oggi incontro con Friedkin; Gasperini non parla dopo Lecce-Roma: tensione per il mercato. Oggi incontro con i Friedkin; Tensione Gasperini, non si presenta in tv e la Roma non spiega: che sta succedendo. Tensione mercato Roma diretta: incontro tra Gasperini e Friedkin, aggiornamenti e trattative live - Dopo la vittoria in trasferta sul Lecce, arriva un giorno fondamentale per la Roma e il suo mercato di gennaio. msn.com

