Tensione Gasperini Ravezzani | Peggior allenatore ora fa l’offeso
Dopo il successo contro il Lecce, l'allenatore Gasperini ha optato per il silenzio stampa, alimentando speculazioni su tensioni interne. Ravezzani commenta la situazione, definendo l'allenatore come il “peggiore” e notando un atteggiamento offeso. La decisione di Gasperini apre un dibattito sulla gestione della squadra e sulle dinamiche tra società e staff tecnico.
Ore delicate a Trigoria dopo il successo sul Lecce. Gian Piero Gasperini ha scelto il silenzio stampa, una mossa che ha acceso subito i riflettori su possibili frizioni interne legate al mercato. La sensazione è che le tempistiche e le scelte operative non coincidano con le aspettative dell’allenatore. Nella giornata di oggi è atteso un confronto chiarificatore: al tavolo Gasperini, il ds Frederic Massara e la proprietà rappresentata dai Friedkin Group. Obiettivo: fare il punto e decidere come procedere nelle prossime settimane. Sulla vicenda è intervenuto Fabio Ravezzani, con parole durissime sui social: “Gasp è profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
