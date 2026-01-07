Dopo il successo contro il Lecce, l'allenatore Gasperini ha optato per il silenzio stampa, alimentando speculazioni su tensioni interne. Ravezzani commenta la situazione, definendo l'allenatore come il “peggiore” e notando un atteggiamento offeso. La decisione di Gasperini apre un dibattito sulla gestione della squadra e sulle dinamiche tra società e staff tecnico.

Ore delicate a Trigoria dopo il successo sul Lecce. Gian Piero Gasperini ha scelto il silenzio stampa, una mossa che ha acceso subito i riflettori su possibili frizioni interne legate al mercato. La sensazione è che le tempistiche e le scelte operative non coincidano con le aspettative dell’allenatore. Nella giornata di oggi è atteso un confronto chiarificatore: al tavolo Gasperini, il ds Frederic Massara e la proprietà rappresentata dai Friedkin Group. Obiettivo: fare il punto e decidere come procedere nelle prossime settimane. Sulla vicenda è intervenuto Fabio Ravezzani, con parole durissime sui social: “Gasp è profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tensione Gasperini, Ravezzani: “Peggior allenatore, ora fa l’offeso”

Leggi anche: Miranda durissimo su Spalletti: «Come allenatore un vincente ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia»

Leggi anche: Ravezzani: “Premio peggior mercato va a Milan e Juventus”. Poi la spiegazione sui rossoneri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tensione Roma, attacco a Gasperini: “Profumatamente pagato, è il genere peggiore” - L’allerta meteo arancione di questi giorni si sposa bene con l’atmosfera di Trigoria, dove le nubi del calciomercato hanno ... asromalive.it

Roma, bordata a Gasperini: "Il peggior allenatore per chiunque". Il retroscena su Ranieri - Ore caldissime in capitale, il tecnico Gasperini si lamenta del mercato e non ha un bel rapporto col ds Massara, oggi il vertice con i Friedkin, la piazza ribolle ... sport.virgilio.it

Ravezzani: "Allenatori come Gasperini sono i peggiori per un club serio: ecco perché" - Gasp é profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. msn.com

Ore caldissime per il mercato della Roma. Il silenzio di Gasperini ha alzato la tensione a Trigoria e Massara è partito con la missione di dare un’accelerazione decisiva. La notizia completa su Forzaroma.info #asroma - facebook.com facebook

C’è tensione in casa #Roma. Neanche il tempo di godersi una vittoria convincente in casa del #Lecce, che nelle stanze giallorosse serpeggia il malumore. Il silenzio del tecnico Gian Piero #Gasperini nel post-partita non è casuale: dietro c’è una frustrazione p x.com