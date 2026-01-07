Tennistavolo | il prisidente del club traccia un bilancio dell’attività nel 2025 Bellotti | Un altro anno fantastico per l’Apuania

Il presidente del club di tennistavolo traccia un bilancio dell’attività nel 2025, evidenziando i risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale. Bellotti commenta:

"Il 2025 è stato un anno fantastico, dove ci siamo distinti nel panorama nazionale e internazionale". E’ il presidente Guglielmo Bellotti a fare un bilancio dell’attività dell’ Apuania Tennistavolo, giunta al 57° anno di vita coronato con la quarta Supercoppa italiana e con le prime medaglie paralimpiche di Anna Menconi, partecipiamo ai campionati nazionali di A1 maschile, A2 femminile, di B1, B2 e C1 maschile, nonché ai campionati regionali di C2, D1, D2, D3 e CF. Ricordiamo che siamo il club più vincente nella storia del tennistavolo dal 1948 ad oggi: 7 scudetti, 5 coppa Italia, 4 Supercoppa, 1 Europe Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

