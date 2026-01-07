Tennis sorpasso storico sul calcio | la FITP supera la FIGC per ricavi nel 2025

Nel 2025, il tennis italiano ha raggiunto un traguardo significativo, superando il calcio per ricavi secondo i dati della FITP. Questo risultato rappresenta un cambiamento importante nello scenario sportivo nazionale, evidenziando la crescita e l’interesse crescente verso il tennis. Una svolta che potrebbe influenzare le dinamiche economiche e il panorama sportivo italiano, segnando un momento storico per entrambe le discipline.

Per la prima volta nella storia dello sport italiano, il tennis supera il calcio anche sul piano economico. Nel 2025 la Federazione italiana tennis e padel (FITP) registra infatti il valore della produzione più alto tra tutte le federazioni sportive nazionali, lasciandosi alle spalle anche la FIGC. Un risultato che affonda le radici nei successi sportivi di una generazione irripetibile di atleti, ma che è soprattutto il frutto di una strategia imprenditoriale costruita nel tempo sotto la guida del presidente Angelo Binaghi. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la FITP ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi superiori ai 230 milioni di euro, mentre la Federazione italiana gioco calcio dovrebbe fermarsi poco sopra i 200 milioni, complice anche l'assenza di grandi manifestazioni internazionali e una Nazionale ancora non qualificata per i Mondiali 2026.

