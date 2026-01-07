Tennis Musetti parte con il piede giusto a Hong Kong | Etcheverry battuto in tre set
Lorenzo Musetti inizia bene il 2026 all’ATP 250 di Hong Kong, superando in tre set l’argentino Etcheverry al secondo turno. Con questa vittoria, il tennista italiano si qualifica per i quarti di finale, dimostrando un buon livello di forma e determinazione. L’incontro rappresenta un passo importante nel cammino del giocatore nel torneo e conferma la sua crescita nel circuito professionistico.
Esordio vincente nel 2026 per Lorenzo Musetti: il carrarino supera l’argentino Etcheverry al secondo turno dell’Atp 250 di Hong Kong e vola ai quarti. Buona la prima per Lorenzo Musetti nel suo 2026 in singolare. Il tennista azzurro ha superato il secondo turno del “Bank of China Tennis Open” di Hong Kong, torneo Atp 250 . 🔗 Leggi su Sportface.it
